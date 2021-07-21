Американский боец захотел подраться с Федором Емельяненко в России

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джош Барнетт захотел подраться с Федором Емельяненко в России. Его слова приводит MMA Fighting.

«Мое имя должно быть на вершине списка потенциальных противников. Это очевидно. Есть и другие хорошие претенденты, но я против Федора — это ни с чем не сравнить», — заявил Барнетт.

Американец признался, что ему нравится идея проведения боя в России. Барнетт посчитал, что он и Емельяненко — два самых популярных бойца-тяжеловеса в стране. «Если это действительно будет его последний бой, то уж лучше подраться с тем, кому не плевать на Федора. Я не хочу, чтобы в этом поединке был какой-то негатив по отношению к нему», — отметил он.

Федор Емельяненко должен провести следующий бой в октябре. 44-летний спортсмен выступит на первом турнире Bellator в России. Промоушен до сих пор не назвал имя его соперника.

Емельяненко одержал 39 побед при шести поражениях в карьере, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. В активе Барнетта 35 побед при восьми поражениях в ММА. Последний бой американец провел в 2016 году, победив Андрея Арловского в Абсолютном бойцовском чемпионате.

