Bellator избавился от захотевшего боя с Емельяненко американца

Bellator избавился от ряда бойцов после турнира Bellator 262: в частности, промоушен покинет американец Мэтт Митрион. Об этом сообщает MMA Fighting.

43-летний тяжеловес уступил в поединке с Тайреллом Фортуном. Он потерпел поражение нокаутом уже в первом раунде.

Перед турниром Митрион признавался, что хочет снова подраться с российским тяжеловесом Федором Емельяненко, чье возвращение в клетку намечено на октябрь. Американец заявил, что второй поединок между ним и Емельяненко станет «отличным продолжением их истории». В июне 2017-го Митрион нокаутировал российского бойца.

Возвращение Емельяненко в MMA запланировано на 23 октября. Россиянин выступит на первом турнире Bellator в Москве. Его соперник пока не определен.

Помимо Митриона, подраться с Емельяненко хотел другой тяжеловес Bellator Джейк Хэйгер. Он также известен как профессиональный рестлер.