Ценности
 
Последние новости
В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России
Покончивший с собой в стрелковом клубе мужчина оказался сыном советского артиста
Слуцкий прокомментировал отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России
Литва решила строить забор на границе с Белоруссией в кредит
Белый дом прокомментировал призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию
В Екатеринбурге банда избивала и грабила знакомившихся с детьми мужчин
17 гостей свадьбы погибли на месте от удара молнии
Windows начала блокировать нежелательные приложения
Российский атомный крейсер потерял ход у берегов Дании
Оценена потребность Германии в российском газе
Новости партнеров
Прослушать новость

Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности в 52 года

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Leon Bennett / Getty

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла свой способ поддерживать стройную фигуру. Об этом сообщает Daily Mail.

52-летняя знаменитость объяснила, что старается придерживаться правильного питания. Однако в периоды, когда ей приходится сталкиваться со стрессом, звезда позволяет себе немного вредной пищи. «Я хорошо натренировала силу воли. Когда я нервничаю, я не отказываю себе в чипсах или шоколадных драже. Секрет заключается в том, что я позволяю себе только один кусок чего-либо, будь то конфета или один картофельный чипс. Нужно научиться себя ограничивать», — объяснила Энистон.

Как Россия полюбила «ВИА Гру», но возненавидела Децла и рэп
Читать

Помимо этого, актриса не пьет алкогольные коктейли. Она заверила, что пьет только чистые напитки без сахара и не больше трех бокалов за вечер. «Когда официант спрашивает, хочу ли я добавить в стакан немного клюквы, специй, кокосового сиропа или какую-либо другую добавку, я всегда отказываюсь, потому что чем вкуснее напиток, тем больше хочется выпить», — сказала звезда.

Также Энистон упомянула, что занимается пилатесом и круговыми кардио-тренировками, такими как бег и прыжки на батуте.

Ранее в августе Дженнифер Энистон обругали из-за «вульгарной» позы на обложке журнала. Знаменитость разместила на своей странице в Instagram несколько кадров, сделанных во время фотосессии. На первом фото она сидит на стуле в белой водолазке и белой юбке длины миди с разрезами, широко расставив ноги. На втором снимке Энистон лежит на диване в облегающем трикотажном платье с разноцветными полосками, а на третьем — позирует в оранжевом топе, коричневом жилете и желтой мини-юбке с синей меховой отделкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети обругали Дженнифер Энистон из-за «вульгарной» позы на обложке журнала
Дженнифер Энистон снялась в мини-платье в честь 52-летия и взволновала фанатов
Дженнифер Энистон показала новую прическу и взволновала фанатов
Ценности
Ценности00:03 3 июня
Принцесса Диана

Властная красота.

Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
20:3629 июля

Популярная соцсеть заблокировала профиль женщины за фото сына в женском платье

19:2329 июля

Сбросившая 30 килограммов актриса раскрыла главную причину похудения

18:2529 июля

Девушку не пустили на техосмотр машины из-за ее внешнего вида

Ценности00:0327 мая
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год

«Нам просто денег не хватает».

Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
17:2429 июля

Женщина показала способ визуально омолодиться на 30 лет и прославилась в сети

16:2029 июля

Фотограф заподозрил люксовый бренд в краже стиля популярного бомжа с Украины

15:5129 июля

В Русском музее прокомментировали закрытую вечеринку с шампанским в фонтане

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
14:1229 июля

Преступница с внешностью Ким Кардашьян стала мемом в соцсетях

13:1329 июля

40-летний кусок свадебного торта принцессы Дианы продадут за 51 тысячу рублей

12:2029 июля

Бузова порадовала себя украшением за миллион рублей

Россия
Воробьев встретился с активными жителями Подмосковья
Голуби начали замертво падать с деревьев в Москве
«Это слишком жестко для ребенка»
Последние пионеры СССР — о крахе страны и ее идеологии
Описаны травмы пострадавших в ДТП с «КамАЗом» и автобусом в Москве
«Если капельница кончится — Костя умрет»
Этого малыша спасет только внутривенное питание. Нужна наша помощь
«Единая Россия» и Минпросвещения займутся капремонтом школ
«От него осталась лишь оболочка»
Что ждет семьи смертельно больных людей в России и как им помочь?
Все материалы
Мир
Пандемия из пробирки.
Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Все материалы
Бывший СССР
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Все материалы
Экономика
«Роснефть» назвала победителей смотра-конкурса «Лучший по профессии»
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Европа решила собрать денег с российских металлургов
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
На Восточном экономическом форуме обсудят новое инвестиционное пространство
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Эксперт заявила о необходимости долгосрочных мер для решения «борщевого» вопроса
Все материалы
Силовые структуры
Анатолий МазурБизнес на крови.
Как жестокая банда из Подмосковья зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Во МХАТе опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
В Москве на «Бумажной фабрике» состоится вечеринка «Электричество»
Все материалы
Интернет и СМИ
Гневная записка соседа о шумных детях разделила интернет на два лагеря
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Собчак назвала способ попасть в любую европейскую страну
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Россиянам назвали способ вычислить подделки в интернет-магазинах
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
В WhatsApp появилась новая функция
Все материалы
Ценности
Женщина раскрыла способ быстро высушить простыни и вызвала споры в сети
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Белла Хадид прошлась по улицам в обнажающем грудь топе в стиле 90-х
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Наталья Водянова снялась в купальнике на яхте во время отдыха с семьей
Эксперт раскрыл опасность популярных лайфхаков по уборке
Все материалы
Путешествия
Российский самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа гидросистемы
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Россиянка побывала в Крыму спустя 30 лет и рассказала об изменениях на курорте
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
Россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму и назвал самый выгодный курорт
Пострадавший в смертельном ДТП с автобусом в Турции россиянин описал случившееся
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Диетолог рассказала о правильном способе есть шоколад
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Семья вернулась из поездки и нашла в доме 22 смертельно ядовитых кобры
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Не умевший плавать мужчина попытался спасти утопающую и погиб
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Названа суточная норма арбуза для детей и взрослых
Все материалы
Российские электрокары можно будет купить со скидкой
Королевская битва: Land Cruiser 300 бросает вызов предшественнику
Видео: LC 300 во внедорожной версии против 200-ки
Раскрыта стоимость обновленной Lada Niva Bronto
Мощный кроссовер за 3 миллиона: Tugella vs Tiguan
Битва китайского фрешмена против немецкой суперзвезды
Стало известно, насколько подорожали автомобили в России за полгода
Монстры Поднебесной: самые удивительные машины Китая
Король Нюрбургринга, хищная «стрекоза» и кроссовер-супергибрид
В Кувейте загорелась крупнейшая в мире свалка автомобильных шин
Все материалы
Среда обитания
В России предложили прикрыть посуточную аренду квартир
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
На Байкале построят курорт за 60 миллиардов рублей
Российским регионам раздадут миллиарды рублей на борьбу с загрязнением воздуха
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Раскрыты данные о просроченной ипотеке россиян
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
В Дагестане обнаружили редкий вид летучих мышей
Россияне рассказали о любимых перекусах во время путешествия на поезде
Все материалы