Люксовый бренд подняли на смех за продажу дырявых вещей за 133 тысячи рублей

В ассортименте испанского люксового бренда Balenciaga появились дырявые худи по цене более ста тысяч рублей. Об этом сообщает The Times.

Речь идет о синем вязаном свитере с капюшоном из 100-процентного полиэстера, украшенном вышивками из логотипов марки. При этом на груди, рукавах и по кромке вещи дизайнеры прорезали крупные отверстия. На официальном сайте марки предмет гардероба также представлен в черном цвете и продается по цене 1350 фунтов стерлингов (более 133 тысяч рублей).

Пользователи Twitter подняли описанный худи на смех. «Всего за 1300 фунтов стерлингов вы можете выглядеть так, будто проиграли схватку с рабочими», — пошутил один из них. Другие сравнили свитер с мусорным пакетом и старой одеждой со свалки.

В июле Balenciaga выпустил в продажу униформу мусорщика. Новинка представляла собой неоново-желтую оверсайз-куртку со светоотражающими полосками и капюшоном. На официальном сайте компании униформу рабочего начали продавать за 2890 фунтов стерлингов (почти 300 тысяч рублей). В то же время журналисты отметили, что в магазинах спецодежды аналогичная куртка доступна по цене от 1,99 фунта стерлингов (200 рублей).