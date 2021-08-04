Россия
 
Последние новости
В США предрекли Украине «наказание» после завершения «Северного потока-2»
Нурмагомедов узнал о сопернике Емельяненко
России предрекли исчезновение ипотечных заемщиков
Инцидент с танкером у берегов ОАЭ назвали исчерпанным
Выявлен новый фактор тяжелой формы COVID-19
Московская студентка пожаловалась на домогательства через сервис объявлений 
Женщина чуть не лишилась десятков миллионов рублей из-за своей недоверчивости
В Евросоюзе объяснили причину задержки одобрения вакцины «Спутник V»
В музее «Титаника» на посетителей упала стена в виде айсберга
Новости партнеров
Прослушать новость

Производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) попросила премьер-министра России Михаила Мишустина ужесточить правила продажи медицинских масок. Об этом сообщает РБК.

Как отметили представители организации, необходимо устранить противоречия и пробелы в отраслевом законодательстве, из-за которых российские медики, работающие с ковид-пациентами, могут получать небезопасные средства защиты. В частности, производители медицинских изделий могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке, не предоставляя документы о проведении токсикологических и технических испытаний. Такие данные они могут предоставить в течение 150 дней со дня регистрации.

Кроме того, недобросовестные производители маркируют маски определенными классами защиты без прохождения необходимых испытаний и подтверждения соответствующих классов. Поскольку закон о закупках не позволяет больницам и клиникам предъявлять дополнительные требования к товарам, учреждения вынуждены приобретать подобные изделия. Это приводит к заболеванию медиков коронавирусом и увеличению риска заражения их семей.

В марте высокопоставленный чиновник британского здравоохранения и врач Сьюзан Хопкинс назвала необходимую толщину медицинской маски. По ее словам, чем больше слоев будет в маске, тем надежнее она защитит от распространения вируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог оценил необходимость носить маски привитым от COVID-19
Инфекционист назвала необходимое число масок на день
Ученый оценил вероятность заразиться «дельта»-вариантом COVID-19 без маски