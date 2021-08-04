Производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) попросила премьер-министра России Михаила Мишустина ужесточить правила продажи медицинских масок. Об этом сообщает РБК.

Как отметили представители организации, необходимо устранить противоречия и пробелы в отраслевом законодательстве, из-за которых российские медики, работающие с ковид-пациентами, могут получать небезопасные средства защиты. В частности, производители медицинских изделий могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке, не предоставляя документы о проведении токсикологических и технических испытаний. Такие данные они могут предоставить в течение 150 дней со дня регистрации.

Кроме того, недобросовестные производители маркируют маски определенными классами защиты без прохождения необходимых испытаний и подтверждения соответствующих классов. Поскольку закон о закупках не позволяет больницам и клиникам предъявлять дополнительные требования к товарам, учреждения вынуждены приобретать подобные изделия. Это приводит к заболеванию медиков коронавирусом и увеличению риска заражения их семей.

В марте высокопоставленный чиновник британского здравоохранения и врач Сьюзан Хопкинс назвала необходимую толщину медицинской маски. По ее словам, чем больше слоев будет в маске, тем надежнее она защитит от распространения вируса.