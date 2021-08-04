«Роскосмос» объяснил причину внезапного включения двигателей «Науки»

Внезапное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» обусловлено срабатыванием алгоритма безопасности, заявил в эфире телеканала «Россия 24» исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев, пишет РИА Новости.

«Модуль, видимо, сам не мог поверить в то, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное (состояние) систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете — и, не понимая, что происходит, для безопасности сработал алгоритм, включающий двигатели на отвод», — сказал специалист.

По его словам, «такого, конечно, не должно было случиться». «В причинах этого сейчас разбирается комиссия», — подчеркнул он.

29 июля РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), сообщало, что двигатели «Науки», пристыкованной к Международной космической станции (МКС), незапланированно заработали. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.