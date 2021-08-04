Летняя пурга в российском регионе попала на видео

На Чукотке во вторник, 3 августа, поднялась пурга. Ролик появился в Telegram-канале «ФедералПресс».

Уточняется, что зима в российском регионе, попавшая на видео, пришла на рудник Купол, считающийся одним из самых крупных золото-серебряных месторождений России.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области выпал летний снег. Видео с зимними осадками сняли на перевале «Дедушкина лысина» в Хасынском округе 29 июля.

Кроме того, на Ямале в начале июня сняли на видео первый летний снег. Как сообщили «Вести. Ямал», такая погода здесь не редкость — не первый год снежные осадки в июне выпадают в селе Сеяха.