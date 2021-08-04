Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин возглавил «Ростов». Об этом сообщается на сайте клуба.

74-летний специалист заключил с ростовчанами соглашение на два года. Таким образом, Семин сменил на данном посту своего соотечественника Валерия Карпина.

Ранее 4 августа в руководстве «Ростова» сообщили, что уже определились с кандидатурой на пост главного тренера команды. При этом Семин не упоминался СМИ в качестве вероятного сменщика Карпина. «Ростову» приписывали интерес к черногорцу Миодрагу Божовичу и наставнику молодежной сборной России Михаилу Галактионову.

Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 2 августа. Специалист принял решение сосредоточиться на работе в сборной России.

Семин не работал тренером с мая 2020-го. Руководя «Локомотивом» в разные годы, он трижды приводил «железнодорожников» к золоту чемпионата России.