Инцидент с танкером у берегов ОАЭ назвали исчерпанным

Инцидент с захватом танкера в Оманском заливе у берегов Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) исчерпан, нападавшие покинули судно. Об этом заявила Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO), передает Reuters.

«Захватчики ушли с судна. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан», — приводит агентство сообщение организации.

В публикации не раскрываются никакие новые детали произошедшего и даже не упоминается название танкера, подвергшегося нападению.

Танкер Asphalt Princess был угнан группой из восьми или девяти человек в Оманском заливе. Предполагается, что инцидент произошел в 97 километрах от провинции Фуджейра. По информации источников, на борт судна поднялись вооруженные люди и отключили системы слежения. На нападение отреагировали в Великобритании и в США.