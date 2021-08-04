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Инцидент с танкером у берегов ОАЭ назвали исчерпанным

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Кадр: AlJazeera Channel / YouTube

Инцидент с захватом танкера в Оманском заливе у берегов Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) исчерпан, нападавшие покинули судно. Об этом заявила Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO), передает Reuters.

«Захватчики ушли с судна. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан», — приводит агентство сообщение организации.

В публикации не раскрываются никакие новые детали произошедшего и даже не упоминается название танкера, подвергшегося нападению.

Танкер Asphalt Princess был угнан группой из восьми или девяти человек в Оманском заливе. Предполагается, что инцидент произошел в 97 километрах от провинции Фуджейра. По информации источников, на борт судна поднялись вооруженные люди и отключили системы слежения. На нападение отреагировали в Великобритании и в США.

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