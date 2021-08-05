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Американская разведка получила данные о вирусах в лаборатории в Ухане

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Фото: Pixabay.com

Американская разведка получила генетические данные о вирусах в лаборатории в китайском городе Ухань, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Спецслужбы анализируют информацию о работе лаборатории Уханьского института вирусологии. Откуда данные попали к американской стороне, неизвестно. По данным источников, американские специалисты могли взломать серверы, связанные с исследованиями в Ухане. Источники добавили, что США теперь обладают данными о 22 тысячах вирусов.

Генетическая информация требует подробного изучения и анализа, исходя из которых можно будет сделать выводы. Американские спецслужбы уже начали такую работу с помощью суперкомпьютеров в лабораториях министерства энергетики, передают журналисты.

«Расшифровка» материалов затруднена тем, что сопроводительные записи к научным работам оставлены на китайском языке. Поэтому США должны найти не только специалистов, знакомых со спецификой и языком, но и тех, кому можно доверять. Телеканал добавил, что сроки завершения работ пока не были утверждены.

В США неоднократно высказывали мнение о лабораторном происхождении SARS-CoV-2. Такую возможность не исключают представители ЦРУ и высшие должностные лица в администрации президента Джо Байдена, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

При этом китайская сторона отрицает такие предположения. В частности, представители Уханьского института вирусологии указывают, что до 31 декабря 2019 года учреждение не изучало вирус и не сталкивалось с ним.

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