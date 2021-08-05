Украинский мэр предложил депутату Рады «отрезвиться водичкой»

Мэр города Конотопа Артем Семенихин облил водой депутата Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александра Качуру во время заседания городского совета. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Страна.ua».

На записи видно, как Семенихин направился к депутату с бутылкой. «Господин Качура, я предлагаю вам немного отрезветь нашей конотопской водичкой и прийти немного в себя», — сказал Семинихин и вылил на Качуру мутную воду. Находившиеся в зале заседания зааплодировали, между мужчина произошла потасовка.

Сам парламентарий рассказал, что прибыл в Конотоп, чтобы обсудить проблемы городской инфраструктуры с местными властями. На заседании он обратил внимание на ненадлежащее качество питьевой воды и заявил, что парламент готов предоставить городу необходимые средства для налаживания системы фильтрации. После этого и произошел инцидент.

Градоначальник позже объяснил, что набрал воду из крана и хотел таким образом привлечь внимание депутатов к проблеме питьевой воды. Он подчеркнул, что городская администрация давно пытается решить проблему очистки питьевых источников, поэтому обвинения Качуры в бездействии являются безосновательными.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы из движения «Национальный корпус» (запрещено в России) подрались с депутатами горсовета Борисполя из-за стихийно возникшей мусорной свалки неподалеку от жилых районов. Националисты развернули в зале плакат и потребовали встречи с мэром, который присутствовал на заседании. В ответ на это градоначальник распорядился удалить активистов из зала, после чего они перешли в рукопашную против депутатов и охраны.