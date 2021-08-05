Сбежавшая девять месяцев назад собака нашлась за 160 километров от дома

Семилетний пес по кличке Уно (Uno) из английского города Суиндон, графство Уилтшир, испугался фейерверков и сбежал из дома на девять месяцев. Как сообщает Metro, собака нашлась за 160 километров от дома.

Хозяйка Уно, 53-летняя Тереза МакГейли (Theresa McGailey) рассказала, что в ноябре собака сбежала через дырку в заборе, испугавшись салюта, на глазах у ее внуков. По словам британки, дети очень расстроились и тяжело переживали разрыв с любимым псом.

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МакГейли повсюду искала Уно: она писала посты на страницах для поиска потерянных животных в социальных сетях и высматривала собаку на улицах города. Поиски не приносили результата, пока однажды не раздался неожиданный телефонный звонок. Женщине сообщили, что нашли маленькую собаку в городе Уэймут, в соседнем графстве, почти в 160 километрах от дома, где жил Уно.

«Я начала волноваться, и они сказали, чтобы я выпила чашку чая и перезвонила им», — сказала МакГейли. Она добавила, что у пропавшей собаки был микрочип, поэтому и ветеринары, и полиция знали, что британка — настоящая хозяйка животного.

Через два дня после звонка женщина отправилась в Уэймут и забрала Уно домой. «Как только он увидел меня, он подбежал ко мне и стал меня облизывать», — поделилась британка.

Неясно, как собака оказалась за 160 километров от дома, но предполагается, что она могла некоторое время жить у другого человека.

Ранее сообщалось, что житель штата Висконсин, США, воссоединился с пропавшей около двух лет назад собакой после того, как увидел ее по телевизору. Сотрудники приюта запечатлели трогательный момент воссоединения.