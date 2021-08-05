Британцы 16 лет назад разработали план по борьбе с коронавирусом и потеряли его

В Великобритании обнародовали план по борьбе с коронавирусом, который разработали 16 лет назад и потеряли. Об этом сообщает The Independent.

В правительстве Соединенного Королевства создали стратегию реагирования на вспышку коронавируса еще в 2005 году. Документ стал ответом на эпидемию SARS, который впервые обнаружили в Китае в 2003-м. Тогда вирус также быстро распространился на все страны мира и имел высокую вероятность осложнений и тяжелого течения болезни, однако всплеск инфекции удалось подавить за восемь месяцев.

В указанном плане рекомендовалось создать инфраструктуру для тестирования на вирусы и большой запас средств индивидуальной защиты. Меры реагирования на пандемию включали в себя ограничения на поездки и введение режима самоизоляции. Стратегия также предусматривала специальные шаги для недопущения «суперраспространения» инфекции. По словам советника правительства, британцы упустили шанс спасти десятки тысяч жизней, так как не воспользовались документом в ходе эпидемии COVID-19.

Отмечается, что в начале роста заболеваемости в марте 2020-го министры начали подготовку ответных мер с нуля. По словам чиновников, о разработанном плане никто не знал. Вместо этого власти отчасти руководствовались стратегией по борьбе с пандемическим гриппом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании из-за коронавируса стали чаще госпитализировать молодых людей в возрасте до 35 лет. Доля молодежи, обращающейся за лечением, выросла в четыре раза, с 5,4 до 20 процентов. Уточняется, что это каждый пятый пациент. При этом 32 миллиона британцев уже полностью вакцинировались от COVID-19.