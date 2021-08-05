В Госдуме предложили ввести продовольственные сертификаты для малоимущих россиян

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили ввести продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал один из авторов инициативы, руководитель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В документе уточняется, что номинальная стоимость продовольственно-лекарственного сертификата составляет 30 процентов величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране в месяц.

«Предложим Госдуме рассмотреть законопроект ЛДПР о продовольственно-лекарственном сертификате. Проблема недостатка средств в семейных бюджетах на продукты и товары первой необходимости и лекарственные средства возникла не вчера, да и завтра не исчезнет — лукавые цифры Росстата на фоне пандемии никого не обманут», — подчеркнул депутат.

В проекте сказано, что сертификат будет представлять именной документ, который позволит его владельцу приобрести на выделенную фиксированную сумму социально значимые продовольственные товары первой необходимости и лекарственные препараты.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили в три раза увеличить сумму для предельного социального налогового вычета, со 120 тысяч рублей до 360 тысяч. Законопроект должны внести в Госдуму. На эти деньги будут претендовать россияне, являющиеся налоговыми резидентами и получающие доход, облагаемый по ставке 13 процентов.