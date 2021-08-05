Новая сумка IKEA вызвала ажиотаж в сети

Новая сумка-шопер, которая появилась в ассортименте шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA, вызвала ажиотаж в сети. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о сумке-трансформере под названием Dromsack, которую можно носить как на плече, так и на спине в виде рюкзака. Аксессуар изготовлен из водонепроницаемого материала, имеет отделение для ноутбука и представлен в оливковом и бежевом цветах.

«Идеальна для любителей классического стиля с правильными деталями. Здесь есть отсеки для ключей, мобильного телефона и проездного, а также место для контейнера с едой и компьютера», — гласит описание продукта.

На российском сайте IKEA сумка продается по цене 1699 рублей. Как утверждает издание, в британской версии онлайн-магазина товар полностью раскуплен.

Описанная сумка стала популярна в соцсетях. Так, например, пользовательница TikTok с никнеймом nicolekaaye сняла ролик о ее достоинствах. Публикация стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров. В комментариях юзеры отметили, что Dromsack — самый удобный шопер в их жизни, а также порекомендовали поставить уведомления на сообщения сайта о том, что его продажи возобновлены.

В марте житель Санкт-Петербурга стал одним из победителей детского конкурса рисунков, который провел шведский производитель мебели IKEA. Девятилетний Савва представил жюри изображение голубой собаки-русалки с оранжевым хвостом и в фиолетовой шляпе. По идее мальчика, существо призвано помогать «всем, кто попал в беду». По мотивам рисунка создадут мягкую игрушку для коллекции «Сагоскатт» и начнут продавать ее в магазинах IKEA с осени 2021 года.