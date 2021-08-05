Бывшую структуру ЮКОСа обвинили в рассекречивании решения на миллиарды долларов

Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании судебного решения на 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «Международный центр правовой защиты».

Как заявили представители российских властей, сообщение Yukos Capital о проигрыше России спора в Женеве нарушило режим конфиденциальности разбирательства. По их словам, Россия теперь намерена требовать защиты своих прав.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

Ранее депутат Государственной Думы Евгений Федоров заявил о неизбежности выплаты Россией компенсации по делу ЮКОСа. В комментарии он отметил, что не знает ни одного случая, когда Москва отказалась бы исполнить требование иностранных судов.

Речь идет о решении международного арбитража под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров нефтяной компании к правительству России. Разбирательство продолжалось восемь лет. Финальный размер компенсации составил 5 миллиардов долларов.

Нынешний иск не последний в череде дел, связанных с ЮКОСом. В основном процессе значится сумма, в десять раз превышающая нынешнюю. Дело о 50 миллиардах долларов (плюс 7 миллиардов пеней) рассматривает Верховный суд Нидерландов.