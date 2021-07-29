В Госдуме признали неизбежными выплаты по делу ЮКОСа

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров заявил о неизбежности выплаты Россией компенсации по делу ЮКОСа. В комментарии порталу News.ru он отметил, что не знает ни одного случая, когда Москва отказалась бы исполнить требование иностранных судов. Более того, для этого даже нет оснований.

Речь идет о решении международного арбитража под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров нефтяной компании к правительству России. Разбирательство продолжалось восемь лет. Финальный размер компенсации составил 5 миллиардов долларов.

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Федоров напомнил, что российские власти стараются затянуть окончательный вердикт, обжалуют его максимальное количество раз. Однако все разговоры о том, что Россия может отказаться от исполнения требований, ничем не подтверждаются.

Поправки к Конституции, принятые год назад, дают российскому суду право толковать решение иностранного органа в случае противоречия его основному закону. Однако это нельзя распространить на решение финансового характера. Таким образом, констатировал Федоров, российская судебная система не в состоянии отменить решения в вопросе выплат.

В финальном решении по иску говорится, что Россия незаконно экспроприировала ссуды Yukos Capital, выданные его бывшей материнской компании Yukos Oil, а российская судебная система не восстановила справедливость. Указано также, что целью атаки на компанию была конфискация активов Yukos Group. Генпрокуратура России пообещала обжаловать вердикт.

Нынешний иск не последний в череде дел, связанных с ЮКОСом. В основном процессе значится сумма, в десять раз превышающая нынешнюю. Дело о 50 миллиардах долларов (плюс 7 миллиардов пеней) рассматривает Верховный суд Нидерландов. Причем в этом случае речь идет о кассационной жалобе Минюста на проигранную апелляцию, решение по которой вынесли в феврале 2020 года.

