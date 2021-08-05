Девушка опубликовала список подарков на день рождения и разозлила людей

В преддверии своего дня рождения пользовательница сети перечислила подарки, которые она хотела бы получить на праздник. Список вызвал негодование у других юзеров из-за высокой стоимости некоторых пунктов. Комментаторы разозлились и задались вопросом, откуда у настолько меркантильной девушки могут быть друзья. Об этом сообщает The Mirror.

Автор поста написала, что прежде всего хотела бы получить микрофон Senheiser, стоимость которого начинается от 19 тысяч рублей. При этом она попросила версию с позолотой и инкрустацией розовыми бриллиантами, цена которой значительно выше.

В списке желаний также оказался компьютер с минимальным объемом оперативной памяти 32 гигабайта, монитор с диагональю экрана от 30 до 50 дюймов, объектив для фотоаппарата и занятия вокалом.

«И последнее, но не менее важное — любить себя. Вы все знаете, что эта сказочная королева заслуживает сказочного подарка, так что не стесняйтесь, не позволяйте моему списку ограничивать вас! Сходите с ума», — заключила она.

Удивленные списком пользователи сети заявили, что девушка не заслуживает иметь друзей. «Это самый поразительный случай необоснованного самомнения, который я когда-либо видел. Увы, от этого нет лекарства», — написал один из комментаторов. Другой пошутил, что подарил бы ей «проверку реальности», но не станет, потому что у него нет такого подарка.