Родители сделали неожиданный сюрприз дочери и испортили ей праздник

Пользовательница Reddit под ником throwRA33554 рассказала о случае, который произошел на вечеринке-сюрпризе, устроенной ее родителями. Девушка заявила, что родственники испортили ей праздник, пригласив неожиданного гостя.

26-летняя авторша поста сообщила, что последние два года живет с мужем Адамом, прикованным к инвалидному креслу. Мужчина получил серьезную травму в ДТП вскоре после того, как пара вернулась из медового месяца. Девушка отметила, что после аварии у нее появилась куча новых обязанностей по уходу за мужем, но она все равно счастлива быть рядом с ним. Однако семья рассказчицы изменила отношение к Адаму: его перестали звать на общие мероприятия.

«Моя мама пыталась свести меня с сыном ее подруги Джеймсом, пригласив меня на обед с ним и дав ему мой номер. Я сказала, что это не сработает, потому что я люблю Адама и буду заботиться о нем всю оставшуюся жизнь, если придется», — отметила девушка. Она поставила родственникам ультиматум: героиня истории сказала, что не будет больше видеться с ними, если те продолжат портить ее отношения с мужем. Мать извинилась и в течение нескольких месяцев больше не приглашала Джеймса.

За несколько дней до написания поста у авторши был день рождения. Она планировала отпраздновать его с мужем, но в три часа дня ей позвонила мать и попросила зайти к ней после работы. Как оказалось, родственники устроили ей вечеринку-сюрприз по случаю праздника.

«Я была в восторге. Я не думала, что они оплатят вечеринку после того, как уже помогли мне с деньгами. Я спросила, могу ли привести Адама, чтобы мы могли отпраздновать вместе. Но они остановили меня и сказали, что мой брат приведет его сам. В этот момент в дверь позвонили, на пороге стоял Джеймс», — вспомнила героиня. Она была сбита с толку, потому что не понимала, зачем его позвали, но пыталась сохранять спокойствие и даже приняла от него подарок. В коробке лежало какое-то ювелирное украшение. Джеймс ехидно спросил, смог ли бы Адам позволить себе приобрести такой дорогой подарок.

«Я закрыла коробку и вернула ее. Они настаивали, чтобы я взяла подарок, но я схватила свою сумку и сказала, что ухожу», — описала свои действия throwRA33554. Мать не хотела отпускать дочь и просила ее остаться. Но девушка настояла на своем, сказав, что звать Джеймса на вечеринку было невежливо.

После неудавшегося праздника родственники написали авторше поста несколько сообщений, в которых обвинили ее в неуважении к близким. Они сказали, что у девушки было достаточно времени, чтобы отпраздновать день рождения с мужем. Кроме того, родители отругали дочь за то, что та «остро отреагировала» и «устроила сцену» перед их друзьями.

ThrowRA33554 не захотела рассказывать Адаму о том, что произошло в доме родителей. Она решила не расстраивать его семейными распрями, потому что мужчина еще эмоционально не восстановился после травмы.