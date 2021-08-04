Парень случайно прогулял занятия и лишился 60 тысяч долларов

Пользователь Reddit под ником Bobbydontcare рассказал историю о том, как случайно прогулял некоторые занятия и лишился стипендии для учебы в колледже в размере 60 тысяч долларов (около 4,4 миллионов рублей).

По словам Bobbydontcare, он родился в довольно бедной семьей, поэтому для учебы в «колледже мечты» ему была необходима стипендия. Парень получал хорошие оценки и заработал ее, однако с единственным условием: его средняя оценка должна была быть не ниже 3,0.

Автор истории рассказал, что в течение года очень старался и получил заветный балл — 3,1. Летом он решил записаться на пару легких онлайн-занятий, на которых можно было получить «отлично» без особых усилий, нужно было лишь сдавать домашние задания вовремя. «Через несколько дней я понял, что игра не стоит свеч, поэтому бросил все свои летние занятия, пока было не поздно», — рассказал он.

Ситуация сильно изменилась, когда автору истории позвонили и сообщили, что его стипендия аннулирована, так как его средняя оценка была ниже допустимой.

Тогда парень впервые за лето открыл свой компьютер и увидел на весь экран окно с запросом на отмену занятий. Оказалось, что он не нажал подтверждение и все это время числился учеником, который не сдает задания. Его средняя оценка упала до 2,9, поэтому он лишился всех 60 тысяч долларов.

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