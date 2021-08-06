Самая старая британка раскрыла простой секрет долголетия

Британка Бэтти Спир (Betty Spear), отпраздновавшая свое 108-летие, раскрыла простые секреты долголетия, пишет Metro.

Бывшая медсестра появилась на свет в 1913 году в Ирландии. По мнению женщины, секретом ее долголетия является трудолюбие и «бокал виски раз в неделю». Кроме того, она всегда вела активный образ жизни и пила крепкий чай.

Спир не считает пандемию коронавируса худшим событием столетия. «Первая мировая война была самым ужасным временем, COVID-19 — ничто по сравнению с этим», — добавила она.

Бэтти Спир всю жизнь танцевала ирландскую джигу (национальный танец, название которого произошло от музыкального инструмента — маленькой скрипки — прим. «Ленты.ру»). Она уволилась только в 90 лет и только относительно недавно бросила курить. Два года назад женщина упала и сломала бедро. Примерно до 104 лет она справлялась со всеми обязанностями по быту сама и не прибегала к помощи.

«Она прошла через войны и всегда сражается. Я очень горжусь тем, что она моя бабушка», — отметила 50-летняя внучка женщины Джейн Уэлч. Со 108-летием пожилую жительницу Великобритании поздравила и королева Елизавета II.

Ранее отметивший 104-й день рождения британец Джордж Бенсон раскрыл секрет своего долголетия. Он совсем не употребляет алкоголь, зато выпивает в день много чашек чая.