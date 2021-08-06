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Названо число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии

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В ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии пострадали 14 человек, сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, 14 пострадавших госпитализированы.

ДТП произошло в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта. Автобус съехал с дороги и перевернулся. В нем находились 25 пассажиров.

Ранее на трассе в Волгоградской области перевернулся автобус с мигрантами. В результате аварии пострадали 13 человек, всего в автобусе находились 14 пассажиров. Среди них граждане Узбекистана, которые работают в России на законных основаниях.

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