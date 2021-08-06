Мать купила детям-школьникам Mercedes за миллионы рублей и была обругана в сети

Жительница Австралии купила детям школьного возраста дорогостоящий автомобиль и разозлила пользователей сети. На опубликованный в Instagram пост обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах дети 40-летней предпринимательницы Рокси Яценко (Roxy Jacenko), семилетний Хантер (Hunter) и девятилетняя Пикси (Pixie), позируют на фоне черного Mercedes Benz за 141 тысячу фунтов стерлингов (14,3 миллиона рублей). «Это был такой сюрприз! Мама сказала нам подойти к передней части дома, и мы подумали, что это доставка батута, но это оказалась новая машина! Мы с братом сказали ей, что нам нужен семиместный автомобиль, но даже не думали, что она действительно это организует!» — подписала девочка пост.

Подписчики обругали Яценко за дорогостоящий подарок. «Вы правда считаете, что девятилетнему ребенку нужна роскошная машина?», «Это отвратительно, она купила себе автомобиль и сделала вид, что это подарок для детей», «Поздравляю, вы воспитываете злых и избалованных детей», «И это то, чему мы учим детей в современном мире? Боже, помоги нам всем», «Какие испорченные дети растут», — высказывались они.

Предпринимательница объяснила, что приобрела автомобиль ради безопасности своих детей. «Для меня крайне важно, чтобы Хантер и Пикси благополучно передвигались по дорогам, когда едут в школу или домой. Естественно, они не могут ей управлять, как многие уже успели подметить. Моих детей возит водитель. Учитывая количество аварий со смертельным исходом, я готова тратить деньги на автомобили с дополнительными функциями безопасности. Здоровье моих детей для меня превыше всего», — подчеркнула австралийка.

В апреле дети богатых родителей показали роскошный образ жизни после карантина. Например, телезвезда Хлои Хан (Chloe Khan) сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку бренда Louis Vuitton на стол. В то же время бизнесмен Майкл Маддалони (Michael Maddaloni) попозировал в классическом костюме перед белым автомобилем Lamborghini.

