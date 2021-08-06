Китай проспонсировал атаки хакеров на российские госорганы

Хакерские группировки, спонсируемые китайским правительством, имеют прямое отношение к атакам на российские ведомства в 2020 году. Такие данные содержатся в исследовании, подготовленном аналитиками компании Group-IB.

Эксперты обнаружили знакомые им фрагменты программного кода в ходе работы над отчетом Национального координационного центра по компьютерным инцидентам о прошлогодних атаках, нацеленных на федеральные органы исполнительной власти. Подобные инструменты и сама модель атаки, являющиеся уникальными, уже использовались ранее, что позволяет однозначно говорить о том, кто стоит за нападением.

В частности, киберпреступники использовали две версии троянца Webdav-O (х64 и х86), который известен уже на протяжении нескольких лет. В системе жертвы он умеет маскироваться под сервисы «Яндекса». Webdav-O имеет структуру, аналогичную популярному троянцу BlueTraveller, который был разработан китайской хакерской группой TaskMasters. Также в атаках применялось вредоносное программное обеспечение Mail-O, которое связывают с хакерами из группы TA428.

Как утверждают в Group-IB, обе организации спонсируются китайским правительством. TA428 известна уже на протяжении восьми лет и специализируется на атаках на госорганы в Восточной Азии, занимающиеся развитием ИТ, внутренней и внешней политикой, а также экономическим развитием. TaskMasters представлена на рынке уже больше десятилетия. Группа атакует компании, расположенные по всему миру, но особое внимание уделяет организациям из России и СНГ. Хакеры нацелены на крупные промышленные и энергетические предприятия, государственные учреждения и транспортные компании. Эти группировки тесно связаны и часто используют модифицированные версии разработок друг друга.

Ранее российские киберпреступники заявили о готовности противостоять операциям США в киберпространстве. Члены хакерской группировки BlackMatter заявили, что пришли на смену объединениям Darkside и REvil и готовы стать лидерами даркнета. Группа тщательно отбирает цели и не планирует атаки на объекты критической инфраструктуры, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.