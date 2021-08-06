Стала известна судьба сдавшей ЕГЭ на 400 баллов российской школьницы

Школьница из Ростова-на-Дону Алика О., которая сдала ЕГЭ на 400 баллов, поступила в МГИМО. Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Торкунов, передает ТАСС.

Он добавил, что девушка поступила на юридический факультет. Россиянка сдавала Единый государственный экзамен по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.

Школьница в беседе с «Лентой.ру» раскрыла секрет своего успеха. По ее словам, она проанализировала свои действия и пришла к выводу, что в подготовке ей помогли самодисциплина и упорство.

«Мне кажется, что каждый, кто будет достаточно заниматься и отказывать себе в удовольствиях и развлечениях, и вместо этого посвящать выходные учебе, сможет сдать на максимальный балл», — заявила она.

Девушка посоветовала другим школьникам не отчаиваться и верить в свои силы, а также продолжать учиться.

Ранее российская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет. В семь лет она получила аттестат за девятый класс в школе № 626, после чего сдала предметы за 11 класс. Документ об окончании школы она получила только через год по техническим причинам. По словам ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, девятилетняя россиянка сдала вступительные экзамены на психологический факультет.