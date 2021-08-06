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В Крыму посочувствовали украинцам из-за «доставшегося им» президента Зеленского

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Офис президента Украины

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посочувствовал украинцам из-за «доставшегося им» президента Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий также назвал заявление украинского лидера о том, что Россия будет жалеть о своих действиях на полуострове в 2014 году, циничным и нелогичными. Он подчеркнул, что Российская Федерация гордится Крымом и развивает его, он никогда еще так бурно не преображался.

«Это Украина пусть оплакивает свою безграмотную политику, которая ведет страну в пропасть. Мы относимся к народу Украины с глубоким сочувствием, так как ему опять достался президент, который не выполнил ни одного своего перевыборного обещания», — заключил Гемпель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Россия будет жалеть о своих действиях в Крыму в 2014 году. По его словам, Крым стал «первой спичкой», «первым огоньком», из-за которого два народа «не хотят видеть, не хотят слышать» друг друга. Такие отношения могут сохраняться «на поколение, на два», предрек Зеленский.

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