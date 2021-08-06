Названы неправильно понимаемые людьми животные

Ученые из Бристольского университета выяснили, каких животных люди неправильно понимают. Оказалось, что жирафы являются сложным социальным видом, чье функционирование человек не осознавал по сей день. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Mammal Review.

Традиционно считалось, что у этих млекопитающих нет социальной структуры, или она очень слабая, однако оказалось, что она куда более развита. Отмечается, что жирафы до 30 процентов своей жизни проводят в «постпродуктивном состоянии», что сопоставима с другими видами, которые обладают сложными взаимодействиями внутри вида и совместным уходом за потомством. Так, у слонов и косаток это состояние длится 35 и 23 процента соответственно.

Исследователи обнаружили, что самки еще долго живут после менопаузы и помогают в выращивании следующих поколений, тем самым сохраняя свои гены. Также взрослые жирафы после репродуктивного возраста участвуют в воспитании детенышей и проявляют родительскую заботу о соплеменниках.

«Самым удивительным для меня является то, что мы до сих пор не осознавали, что жирафы имеют сложную социальную систему. На протяжении десятилетий мы знали о других видах социально сложных млекопитающих, таких как слоны, приматы и китообразные, но сложно объяснить то, как такой харизматичный и известный вид, как жираф, мог быть настолько малоизученным до недавнего времени», — отметила биолог Зои Мюллер, одна из авторов научной работы.

Она подчеркнула, что рассмотрение жирафов как высоко социального и сложного вида повышает их «статус» как млекопитающих, заслуживающих защиты. Исследователь также предложила восемь ключевых областей для будущих исследований.

Ранее группа ученых назвала животных, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Эксперты из Института инфекционных заболеваний Швейцарии, Института вирусологии и иммунологии Бернского университета совместно с коллегами из Германии и Коста-Рики исследовали 12 видов млекопитающих. Оказалось, что наиболее подвержены SARS-CoV-2 обезьяны и представители семейства кошачьих.

