В одном регионе России решили ослабить ограничения для туристов

В Карелии решили ослабить ограничения для туристов в гостиницах и заведениях общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

При соблюдении одного условия расположенные на территории российского региона турбазы, хостелы и отели теперь не будут требовать у гостей сертификат о вакцинации, справку о перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест.

Для этого объектам размещения необходимо получить «паспорт коллективного иммунитета». На такой документ могут претендовать организации, 60 процентов сотрудников которых либо привиты от коронавируса, либо переболели в течение последних шести месяцев.

Также ограничения сняты в кафе и ресторанах. Теперь за один столик могут садиться более пяти человек.

Ранее в июле эксперты туристической отрасли напомнили россиянам о действующих в разных регионах России ограничениях. Например, для заселения в гостиницы Краснодарского края, Севастополя, Адыгеи, Дагестана, Чечни и Московской области необходима справка о вакцинации или наличии антител, а также результаты отрицательного ПЦР-теста.