В Белоруссии лидера оппозиционной партии приговорили к трем месяцам ареста

Суд в Минске приговорил к трем месяцам ареста лидера Объединенной гражданской партии и члена Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Николая Козлова. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Козлова признали виновным в разглашении данных следствия по уголовному делу против Координационного совета. Суд проходил в закрытом режиме. Ранее оппозиционер отказывался давать подписку о неразглашении после допросов по делу КС, за что был привлечен к административной ответственности.

«Я считаю, что это дело политически мотивировано, сфабриковано и ставит своей целью просто наказать меня за мою политическую деятельность», — заявил Козлов.

Ранее в Минске начался закрытый судебный процесс над членами президиума КС оппозиции Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Их обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и в создании экстремистского формирования.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или уехали за границу.