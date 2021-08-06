Подполковник ФСИН оценила возможность побега опасных преступников из ИВС Истры

Побег опасных преступников из изолятора временного содержания (ИВС) подмосковной Истры стал возможен из-за кадровых проблем в уголовно-исполнительной системе. Такое мнение высказала подполковник ФСИН в отставке Евгения Мальцева радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт, озвучивая свою оценку, указала на колоссальный дефицит персонала. На сотрудника приходится несколько постов охраны, а не один, как положено по закону. Штат укомплектован лишь на 30 процентов. Получается, что 5-6 человек охраняют несколько тысяч осужденных. При такой нагрузке сотрудники уголовно-исполнительной системы получают 30-50 тысяч рублей, а работают сутки через сутки.

При таких условиях люди не приходят во ФСИН. Тем не менее причины побега будут обязательно выясняться в ходе служебной проверки, уверена Мальцева.

Пятеро заключенных, в том числе фигурант дела об убийстве, в ночь на 6 августа сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Среди сбежавших называют Александра Мавриди, предполагаемого убийцу «колбасного короля» Владимира Маругова. Также вместе с ним замечены Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.

