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Путин рассказал о ведущей политической силе в России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Рабочий класс является ведущей политической силой в России. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» глава государства отметил, что такое положение дел соответствует действительности, несмотря на то, что оно было «советским штампом». Владимир Путин также подчеркнул, что в настоящее время наблюдается тенденция к усложнению рабочих профессий. При этом, по словам российского лидера, современный рабочий практически не может эффективно функционировать без инженерных навыков.

Ранее Владимир Путин поручил утвердить до 1 октября Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. В план должны быть включены стратегические инициативы в сфере социально-экономического развития страны.

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