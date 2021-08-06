Экс-депутат Рады назвал истинных правителей Украины

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев назвал истинных правителей Украины. Он отметил в эфире телеканала «Наш», что США формируют институты власти в стране при помощи своих «иностранных экспертов». Его слова приводит РИА Новости.
Бывший парламентарий отметил, что в случае конфликта между украинским и американским лидерами Владимиром Зеленским и Джо Байденом на грядущей встрече, Вашингтон может принять серьезные меры, поскольку имеет агентов влияния в правительстве, парламенте, Национальном банке и правоохранительных органах страны.
Мураев добавил, что США влияют также на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальной антикоррупционное бюро (НАБУ) и антикоррупционный суд. «То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют наши институты власти», — подчеркнул он.
Экс-депутат заявил, что Киев попал в зависимость и от Международного валютного фонда (МВФ). Он уточнил, что в случае выхода инвесторов из облигаций госзайма, Украину ждет дефолт. По мнению политика, пенсии будут по четыре доллара, мгновенно подорожает все, от товаров до энергоносителей, что спровоцирует народное недовольство и революцию.
Мураев резюмировал, что агрессивные высказывания властей звучат «глупо и смешно», поскольку руководство страны находится «в жестких тисках».
Ранее глава правящей фракции Верховной Рады «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что Байден должен готовиться к «разговору на повышенных тонах» с Зеленским из-за своей позиции по газопроводу «Северный поток-2». Позже заместитель главы фракции Евгения Кравчук объяснила его слова.