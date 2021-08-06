Бывшая солистка группы «Блестящие», российская актриса Анна Семенович рассказала о новом возлюбленном. Интервью с артисткой вышло на YouTube-канале «Историс — Откройте, Давид!»

По словам Семенович, с будущим бойфрендом она познакомилась в ресторане, инициатором знакомства выступил сам мужчина, имя которого артистка не раскрыла. «Взял и подошел. Это большой плюс», — рассказала она.

Артистка также раскрыла критерии к потенциальному супругу: «Он должен быть самодостаточным, для меня это очень важно. Чтоб мужчина был мужчиной, чтоб он мог нормально зарабатывать, чтобы мог меня пригласить на отдых».

В июне Семенович рассказала о «смешных» заработках группы «Блестящие». По ее словам, несправедливая зарплата подтолкнула ее к сольной карьере.