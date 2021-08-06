В России появятся особые «туристские территории»

В России появятся «туристские территории», на которых будет действовать особый режим предпринимательской деятельности. Об этом сообщает портал Tourdom.

Уточняется, что разработанный Госдумой проект, направлен на развитие внутренного туримзма и привлечения инвестиций. Такие территории будут создаваться по решению правительства сроком на 70 лет.

Отмечается, что существующие сейчас туристско-рекреационные особые экономические зоны «не обеспечивают привлечение бизнеса к развитию туризма в полной мере».

Ранее в июле стало известно, что для исторических городов Муром и Гороховец во Владимирской области разработают программу развития туризма — там появятся инженерная и дорожная инфраструктура, новое уличное освещение, инста-точки, ресторанная сеть, указатели и информационные таблички.