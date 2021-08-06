Вирусолог высказался о получении разведкой США данных из лаборатории Уханя

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил полученные разведывательными службами США генетические данные о 22 тысячах вирусов из Уханьского института вирусологии. По его словам, необходимо подождать конкретных доказательств, а на данный момент вся эта ситуация похожа на «политические телодвижения». Свое мнение ученый высказал в беседе с «Лентой.ру».

Телеканал CNN ранее сообщил, что разведка США получила генетические данные о вирусах, которые изучали в китайской лаборатории. При этом журналисты отметили, что не располагают точной информацией о том, когда и как американская разведслужба получила доступ к данным. Телеканал допускает, что это случилось в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

Теперь США владеют данными о 22 тысячах вирусов, изучавшихся в китайской лаборатории, отмечает CNN. Массив генетической информации требует тщательного анализа, чтобы стало возможно делать какие-то конкретные выводы. Эта работа, по данным канала, осуществляется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США.

Процесс анализа полученной информации затруднен тем, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке. На данный момент американские спецслужбы должны найти знающих язык специалистов, а также убедиться, что им можно доверять. Точные сроки завершения этого процесса пока не определены.

«Китайской стороне ничего не остается, кроме как утверждать, что утечка невозможна»

Алексей Аграновский в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что пока невозможно судить о сути дела, основываясь на таких туманных заявлениях из США. «Если военным действительно удалось взломать компьютеры и получить информацию, подождем окончательного доклада, вряд ли будет смысл засекречивать результаты», — предложил ученый.

Он сообщил, что озвученная американцами проблема, связанная с отсутствием владеющих китайским специалистов, выглядит надуманной. «В США достаточно специалистов, в совершенстве им владеющих, и много китайцев, в том числе работающих на спецслужбы», — подчеркнул вирусолог.

«Китайской стороне ничего не остается, кроме как утверждать, что утечка из лаборатории Уханьского института невозможна. На самом деле, она была вполне возможна в 2019 году (сейчас вряд ли, COVID-19 кое-чему научил людей), но это косвенные соображения. На настоящий момент все это больше похоже на политические телодвижения, но подождем более конкретных доказательств», — резюмировал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ.

2 августа члены Республиканской партии США из палаты представителей опубликовали доказательства утечки коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии. Текст предоставил старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол.

Документ стал третьей частью расследования, посвященного происхождению коронавируса. Отчет составили на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Как полагают американские конгрессмены, SARS-CoV-2 распространился по миру именно в результате утечки из китайской лаборатории.

В связи с этим республиканцы призвали власти Соединенных Штатов призвать китайцев к ответственности. Так, Маккол потребовал от Конгресса наложить мероприятия запретительного характера на ученых из лаборатории Уханя. Кроме того, санкциям должны быть подвержены представители Коммунистической партии Китая, считает старший республиканец.

Доклад об утечке SARS-CoV-2 вызвал неоднозначные реакции. Так, некоторые представители сферы здравоохранения полагают, что расследование — важный шаг в борьбе с пандемией коронавируса. В то же время другие специалисты считают, что еще рано делать однозначные выводы о происхождении вируса.