На Украине раскритиковали призыв Зеленского к русским жителям Донбасса

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть Украину демонстрируют его недальновидность. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «Наш».

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По его мнению, такая позиция неприемлема для главы государства и нарушает его предвыборные обещания по части возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав Украины. Депутат также раскритиковывал Зеленского за то, что тот пытается прогнать украинцев в Россию, вместо того, чтобы грамотно выстроить социальную политику на востоке страны.

«Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем — тогда это позиция государственника», — сказал политик.

Ранее Зеленский посоветовал жителям Донбасса, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он рано или поздно вернется под контроль Киева. При этом он призвал жителей, которые считаются себя украинцами, оставаться на месте, иначе в этих землях «цивилизации не будет».

«Будь там, держись! Эта земля все равно будет деоккупирована, в любом случае», — указал глава государства. Зеленский также назвал враньем обвинения в том, что украинская армия обстреливает мирных жителей в Донбассе.