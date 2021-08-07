106-летняя женщина вылечилась после заражения «дельта»-штаммом коронавируса

106-летняя жительница Пакистана вылечилась после заражения «дельта»-штаммом коронавируса, сообщает ARY News.

Пожилая пациентка Хасин Биби (Haseen Bibi) проходила лечение в одной из больниц города Карачи. Выздоровление женщины отпраздновали родственники и персонал учреждения, разрезав торт.

«Дельта»-штамм коронавируса был впервые обнаружен в Индии. В июле 2021 года он стал превалирующим во многих странах мира. По данным Роспотребнадзора, в России на долю «дельта»-штамма приходится порядка 68 процентов заражений.

В феврале 105-летняя американка вылечилась от коронавируса и раскрыла секрет выздоровления. По словам женщины, победить коронавирус ей помог изюм, вымоченный в джине, который она ела каждое утро.