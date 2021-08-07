Мишустин поручил ускорить процесс выплат пострадавшим от паводка россиянам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам ускорить процесс выплат гражданам, которые пострадали в результате паводка. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Высшим должностным лицам Забайкальского и Хабаровского краёв, Амурской области, Еврейской автономной области: взять на личный контроль и ускорить процесс осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка», — говорится в сообщении. Соответствующее поручение должны выполнить до 1 октября.

Помимо этого, премьер-министр поручил до 1 сентября регионам, пострадавшим от ЧС, проработать финансирование строительства гидротехнических сооружений на ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что правительство России к ноябрю проработает предложения о целесообразности обязательного страхования граждан в районах с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций. Данный пункт содержится в списке поручений по результатам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.