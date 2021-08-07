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В России проработают меры обязательного страхования в районах с рисками ЧС

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Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство России к ноябрю проработает предложения о целесообразности обязательного страхования граждан в районах с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующий пункт содержится в списке поручений по результатам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, опубликованном на сайте кабмина.

«Представить предложения о целесообразности использования комплексного механизма обязательного страхования имущества физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья граждан в зонах с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций от ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Соответствующее поручение адресовано министерству финансов, МЧС, а также остальным федеральным и региональным органам власти. Уточняется, что данный вопрос должны проработать с участием страховых организаций и профессиональных объединений страховщиков.

Срок исполнения поручения — 1 ноября 2021 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать индексацию выплат на ремонт и покупку нового жилья жителям, которые пострадали из-за чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Помимо этого, будет предусмотрена помощь гражданам, потерявшим жилье из-за подтопления, даже если им уже выплачивались деньги на капитальный ремонт после предыдущих паводков.

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