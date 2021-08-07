Осужденным по делу о теракте в метро Петербурга сократили сроки заключения

Некоторым фигурантам уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, произошедшего в апреле 2017 года, сократили сроки заключения. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В частности, Акраму Азимову, ранее приговоренному к 28 годам, апелляционная инстанция сократила срок до 27 лет и 10 месяцев колонии. Содику Ортикову срок заключения с 22 лет до 21 года и 11 месяцев колонии, Шохисте Каримовой суд — с 20 лет до 19 лет и 11 месяцев заключения, Ибрагиму Эрматову — c 27 лет до 26 лет и 10 месяцев колонии. Мухамадюсупу Эрматову срок заключения снижен с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев заключения.

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Махамадюсуфу Мирзаалимову, Азамжону Махмудову, Дилмураду Муидинову суд изначально назначил 20 лет лишения свободы каждому, апелляционная инстанция сократила срок на один месяц. Аналогичные изменения внесли в приговор Сейфулла Хакимова и Бахрама Эргашева, которым изначально назначили по 19 лет колонии.

Также фигуранты должны заплатить штраф на сумму от 500 до 700 тысяч рублей каждый. Аброру Азимову приговор оставлен без изменения — пожизненное лишение свободы.

3 апреля 2017 года в поезде на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 15 человек, еще 67 получили ранения. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов.