Китайский блогер восхитился продуктами из российских супермаркетов

Пользователь китайской соцсети WeChatвосхитился продуктами, которые можно встретить на прилавках российских супермаркетов и выделил целый список того, что обязательно нужно попробовать, находясь в России, а, может, и прихватить себе домой. Его слова приводит РИА Новости.

По словам автора статьи, гуляя по супермаркету за границей, можно многое узнать о привычках питания местных жителей, об их стиле и предпочитаемом досуге, и даже по-новому взглянуть на привычный уклад жизни — а также приобрести необычные товары, которые не продаются на родине.

Прежде всего, из традиционных русских продуктов он выделил черный хлеб. Он описал его как «слегка кислый и соленый». По словам блогера, большинству людей он может показаться специфичным. Вместо этого он посоветовал покупать белый хлеб — из-за хорошего соотношения цены и питательности.

Также блогер выделил все многообразие молочных продуктов, которые «ни в коем случае нельзя обходить стороной» — свежее молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметана.

Одним из «местных деликатесов» блогер назвал «русскую колбасу». Он отметил, что ее можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо. Также автор статьи выделил российский майонез и икру. А с собой он посоветовал обязательно прихватить несколько плиток шоколада, конечно, бутылку настоящей русской водки.

Ранее россияне назвали свои самые часто покупаемые продукты. Среди них оказались фрукты и овощи (19 процентов в продуктовой корзине), молочные продукты (15 процентов), крупы и злаковые, а также мясо и рыба (по 9 процентов).