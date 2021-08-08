Названы города с самыми быстро дорожающими однушками

Аналитики назвали российские города, в которых быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры. Рейтинг по росту стоимости составили эксперты консалтинговой группы SRG, результаты исследования публикует РИА Новости.

Возглавил рейтинг Сочи. За последние пять лет однокомнатные квартиры там подорожали на рекордные 122,09 процента. По итогам первого полугодия средняя стоимость «однушки» составила 5,6 миллиона рублей. В аналогичном периоде 2016 года такие квартиры стоили около 2,5 миллионов рублей.

На втором месте оказались Иркутск и Севастополь. При этом, там квартиры дорожали в 2,7 раза медленнее, чем в Сочи. В Иркутске цены выросли на 44,95 процента и остановились на средней отметке в 2,8 миллиона рублей. В Севастополе подорожание составило 44,21 процента — до 4,3 миллиона рублей.

Санкт Петербург обогнал по динамике цен Москву и закрепился на девятой позиции. При этом, однокомнатные квартиры в Петербурге оказались дешевле, чем в Сочи. В Северной столице средний чек составил 5,5 миллиона рублей — на 40,21 процента выше, чем в 2016 году.

Москва оказалась на 18-ом месте рейтинга. В столице «однушки» за пять лет выросли в цене 31,41 процента, и сейчас средняя стоимость составляет 9,2 миллиона рублей.

По всей же стране средний чек увеличился на 29,27 процента. По данным аналитиков, однокомнатную квартиру можно купить за 2 585 321 рубль.

Ранее стала известна стоимость самого дорогого дома в Сочи. На начало августа 2021 года самый дорогой частный дом в Сочи оценивается в 900 миллионов рублей. Он занимает участок в 1,2 тысячи соток и находится в поселке Красная Поляна недалеко от горнолыжного курорта. Под главный дом отданы 600 квадратных метров. На территории есть собственная вертолетная площадка и крытый теннисный корт.