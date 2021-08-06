Названа стоимость самого дорогого дома в Сочи

На начало августа 2021 года самый дорогой частный дом в Сочи оценивается в 900 миллионов рублей. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Элитный объект занимает участок в 1,2 тысячи соток и находится в поселке Красная Поляна недалеко от горнолыжного курорта. Под главный дом отданы 600 квадратных метров. На территории есть собственная вертолетная площадка и крытый теннисный корт.

Самой дорогой резиденцией в Адлерском районе назвали объект за 800 миллионов рублей. Дом на участке в 35 соток занимает 1,8 тысячи квадратных метров. На территории есть две просторные террасы, крытый бассейн, гостевой дом, банкетный зал и баня.

По данным компании, за первые полгода 2021 года спрос на элитную недвижимости в городе вырос на 36,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Большей популярностью пользовалось жилье в Центральном и Адлерском районах. На данный момент на продажу выставлены 11 объектов стоимостью более 500 миллионов рублей.

Ранее аналитики агентства «ОНИКС-Недвижимость» объяснили, какие факторы поспособствовали росту цен на жилье в Сочи. Главными из них посчитали мораторий на строительство многоквартирных домов, дефицит участков под застройку и общую ситуацию в экономике.