США и Европа назвали последствия для России из-за дела Калви

Решение Мещанского суда Москвы по делу основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви испортило инвестиционный климат в России, и тот факт, что его фигуранты получили условные сроки, ситуацию не меняет. Такие последствия вердикта назвал представитель посольства США, передает РИА Новости.

По его словам, сам факт криминализации коммерческих споров вызовет опасения у иностранных инвесторов, которые хотели бы вложить средства в российские предприятия.

Аналогичным образом оценил приговор суда посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Он подчеркнул, что бизнес-климату в стране нанесен чувствительный удар, потому что коммерческим спорам не место в уголовном суде. Дипломат также предположил, что обвиняемые должны были чувствовать себя так, словно оказались в романе Франца Кафки «Процесс».

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Калви получит пять с половиной лет условно, гражданин Франции Филипп Дельпаль — 4,5 года, Ваган Абгарян — 4,5 года, Иван Зюзин — 5 лет, Максим Владимиров — 4 года, Алексей Кордичев — 3,5 года, Александр Цакунов — 4 года.

Сам американский инвестор назвал приговор оскорблением, поскольку его осудили за преступление, которого не было. Он напомнил, что в деле не было ни потерпевших, ни ущерба, а выгоду в результате сделки, за которую его осудили, получил банк «Восточный», чьи интересы якобы отстаивало следствие.

Основатель Baring Vostok подчеркнул, что в приговоре судья дословно повторила прошлогодний текст прокурора, а та слово в слово повторяла текст предварительного обвинения. Все доводы и доказательства защиты были полностью проигнорированы.

В Кремле полагают, что дело Калви не скажется на инвестиционном климате в России, поскольку для него гораздо важнее те меры, которые принимает правительство.

Между тем в четверг, 5 августа, уже после информации о том, что приговор по делу Baring Vostok будет обвинительным, министр экономики Максим Решетников заявил, что не понимает, что мешает бизнесу вкладывать средства в отечественные проекты. Он посетовал, что инициативы от инвесторов не видно.