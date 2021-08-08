«Ростов» набрал первое очко под руководством Семина

Футбольный клуб «Ростов» набрал первое очко под руководством Юрия Семина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда встречалась с подмосковными «Химками». Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 1:1. На 14-й минуте голом отличился нападающий «Ростова» Николай Комличенко. На 70-й минуте счет сравнял полузащитник Денис Глушаков. Во время матча Семин получил желтую карточку за эмоциональное общение с арбитром.

Семин возглавил «Ростов» 4 августа. 74-летний специалист заключил с ростовчанами соглашение на два года. Таким образом, Семин сменил на данном посту своего соотечественника Валерия Карпина.

Семин не работал тренером с мая 2020-го. Руководя «Локомотивом» в разные годы, он трижды приводил «железнодорожников» к золоту чемпионата России.

После трех матчей РПЛ «Ростов» набрал одно очков и занимает предпоследнее, 15-е место. В следующем туре команда дома сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет 14 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

