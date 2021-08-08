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Американские врачи спрогнозировали рост смертности от COVID-19

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Фото: Emily Elconin / Reuters

Чиновники американской системы здравоохранения предсказали рост числа темпов заболевания и увеличение летальных исходов в случае, если темпы вакцинации не будут увеличены. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

За субботу, 7 августа, в США выявили более 100 тысяч новых случаев заражения COVID-19 — по мнению врачей, это вызвано высокой степенью передачи «дельта»-варианта вируса и низкими показателями вакцинации в южных штатах.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, средний показатель смертности за минувшие семь дней в США вырос примерно с 270 смертей в день две до почти 500 в день по состоянию на 6 августа.

Директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски предостерегла американцев от халатности. По ее словам, если не увеличить темпы вакцинации, к зиме в стране может внезапно случиться новый всплеск заболеваемости, как это было в январе 2021 года.

6 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в июне смертность в России возросла на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Данный подъем смертности, по словам Голиковой, произошел из-за роста заболеваний COVID-19.

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