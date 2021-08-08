Падение рекламного щита на автомобиль в Сочи попало на видео

Штормовой ветер в сочинском Адлере повалил рекламный щит на автомобиль. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Россия. Кубань | Новости».

На кадрах видно, как шторм, который бушует сейчас в городе, сносит большой рекламный щит, и тот падает на проезжую часть, где в этот момент стоит припаркованный автомобиль. По данным ГИБДД, никто не пострадал.

Вечером 7 августа на Сочи обрушились ливни с грозами. По словам мэра города Алексея Копайгородского, все силы и средства в Сочи сейчас находятся в режиме повышенной готовности. По данным метеорологов, такие условия продлятся до вечера воскресенья, 9 августа.

Синоптики предупредили о шквалистом ветре с порывами до 24 метров в секунду и о возможном граде. На реках вероятен подъем уровня воды, местами он может достичь неблагоприятных отметок. Также велик риск схода селей.