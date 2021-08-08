Россия
 
Последние новости
Аномальная жара накроет ряд регионов России
Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса
Карпин задумался об уходе из «Ростова» после первой игры РПЛ
Дина Аверина поделилась эмоциями после скандала на Олимпиаде
Анонсированы съемки приквела «Голодных игр»
Симоньян назвала «космическими тварями» судей по художественной гимнастике на ОИ
Новые COVID-варианты назовут именами созвездий
В Сочи предупредили о возможных наводнениях и селях
Активистка оголила ягодицы перед зданием полиции в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Падение рекламного щита на автомобиль в Сочи попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: скриншот из видео

Штормовой ветер в сочинском Адлере повалил рекламный щит на автомобиль. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Россия. Кубань | Новости».

На кадрах видно, как шторм, который бушует сейчас в городе, сносит большой рекламный щит, и тот падает на проезжую часть, где в этот момент стоит припаркованный автомобиль. По данным ГИБДД, никто не пострадал.

Вечером 7 августа на Сочи обрушились ливни с грозами. По словам мэра города Алексея Копайгородского, все силы и средства в Сочи сейчас находятся в режиме повышенной готовности. По данным метеорологов, такие условия продлятся до вечера воскресенья, 9 августа.

Синоптики предупредили о шквалистом ветре с порывами до 24 метров в секунду и о возможном граде. На реках вероятен подъем уровня воды, местами он может достичь неблагоприятных отметок. Также велик риск схода селей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Купание туристок в Черном море в шторм попало на видео и встревожило россиян
Пьяная россиянка пошла купаться во время шторма в Сочи и попала на видео
Мощный шторм выбросил яхту с туристами на берег в Сочи и попал на видео