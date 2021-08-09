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В России детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за мальчиков в платьях

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Кадр: Вячеслав Бальцевич

В детском лагере «Талый ключ» в Артемовском районе Свердловской области происходит ЛГБТ-пропаганда. С такими обвинениями выступил председатель регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич, слова которого передает портал E1.ru.

Отмечается, что его недовольство вызвала давняя традиция лагерей устраивать «дни наоборот», когда мальчики переодеваются в девочек, а девочки — в мальчиков.

«Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?», — задал вопрос Бальцевич.

Он добавил, что «дни наоборот» обычно проводят в школах, когда ребенок становится учителем или директором учреждения. По словам главы Совета отцов, в лагере воспитанники подшучивают друг над другом, а также «называют бабами». В инциденте будет разбираться прокуратура, подчеркнул Бальцевич.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный попросил Генпрокуратуру России провести проверку официального Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana. В своем запросе парламентарий уточнил, что на размещенных там снимках показаны нетрадиционные отношения мужчин и женщин.

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