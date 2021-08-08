Авторы скандальной рекламы «ВкусВилла» с ЛГБТ-семьей уволились из магазина

Создатели вызвавшей скандал рекламы магазина «ВкусВилл» уволились из компании, рассказала героиня ролика в интервью «Би-би-си».

По словам Юмы, члена российской ЛГБТ-семьи, поучаствовавшей в рекламе, автор идеи видео Роман Поляков после извинений магазина уволился по собственному желанию. Вместе с ним ушли и еще несколько человек из контент-команды, создававшей скандальную рекламу. «Им просто было противно. И я их понимаю», — высказалась Юма.

Она добавила, что они поддерживают связь, и назвала Полякова своим героем. «Он дал такой шанс всем нам увидеть наши жизни чуть-чуть с другой стороны», — сказала женщина.

В июне сеть магазинов «ВкусВилл» выпустила рекламу, в которой поучаствовала ЛГБТ-семья. Позднее компания отказалась от нее и извинилась. Семья после многочисленных угроз уехала из России.