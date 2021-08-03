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Россию покинули участницы проекта сети магазинов «ВкусВилл» про ЛГБТ-семью

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Фото: @yumalevel

Россию покинули участницы проекта сети магазинов «ВкусВилл» с ЛГБТ-парой, которые получали угрозы после выхода статьи. О своей эмиграции девушки рассказали в социальной сети Instagram.

В настоящее время семья находится в Барселоне и чувствует себя в безопасности.

«Огромное спасибо тем, кто нас поддержал, тем, кто рискнул проявиться и высказать нам поддержку, и тем, кто поддерживал в личку! Благодаря вам мы не сдались! Для нас всех это было тяжелое испытание. Мы все в нелегком психологическом состоянии», — написала в Instagram глава семьи Юма.

В свою очередь, одна из ее дочерей, Мила, рассказала о своем дне рождения. В качестве подарка она попросила подписчиков помочь ей устроиться на работу.

«Может быть друзья ваших друзей или их друзья помогут нам начать новую жизнь в Барселоне», — сказала Мила. Девушка также анонсировала выход фильма Карена Шаиняна про их семью.

30 июня на сайте торговой сети «ВкусВилл», в разделе, посвященном историям о покупателях, и в социальных сетях появилась скандальная фотография. На снимке была изображена семья, которая состоит из четырех женщин: пара лесбиянок, сестра одной из девушек и ее мать. Многие покупатели выступили с призывами бойкотировать марку, а также пообещали пожаловаться на пропаганду гомосексуализма в «компетентные органы». «ВкусВилл» сообщил о тысячах угроз, поступавших представителям компании и героиням материала.

Позже эта ссылка оказалась недоступна, а вместо нее появился пост с извинениями. Это вызвало такую же бурную реакцию в сети, но уже с другой стороны. Теперь к бойкоту стали призывать люди либеральных взглядов. При этом в некоторых комментариях говорилось о «фашистах», «победившем быдле» и «прогнувшемся» «ВкусВилле». Многие пользователи пожелали компании обанкротиться.

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